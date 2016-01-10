الخفجي.. خبأ 30 ألف طلقة نارية في سيارته مع عائلته

أحبط رجال الجمارك في منفذ الخفجي محاولة تهريب كمية من طلقات الشوزن بلغ عددها (29.738) طلقة مخبأة داخل أجزاء متفرقة في مركبة .

وأوضح مدير عام جمارك الخفجي عيد العنزي أن "مركبة دخلت الجمارك وإثر خضوعها لعملية تفتيش عثر على كمية من طلقات مخبأة أسفل المقاعد وداخل تجاويف الديكور الداخلي للمركبة، التي استغل صاحبها وجود عائلته معه لمحاولة تمريرها"، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وشدد العنزي على يقظة رجال الجمارك عند كافة المنافذ وسعيهم الحثيث لإحكام الرقابة الجمركية، وبذل الجهود الكبيرة للحيلولة دون الممنوعات، مشيراً بذلك إلى أن محاولة استغلال بعض المهربين عائلاتهم لمحاولة إدخال الممنوعات لا تنطلي على منسوبي ومنسوبات الجمارك.



