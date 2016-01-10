الطائف.. 78 مخالفة صحية وإغلاق 11 مطعماً

ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة 78 مخالفة للاشتراطات الصحية، وأغلقت 11 مطعماً ومطبخاً مخالفاً.

وتم ذلك خلال جولات الأمانة الرقابية على المطاعم والمطابخ والمسالخ الأهلية والمقاصف ومراكز ومحلات بيع المواد الغذائية ومحطات الوقود والمرافق التابعة لها على الطرق العامة والسريعة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة إسماعيل إبراهيم أن المخالفات التي تم ضبطها شملت الذبح خارج مسلخ الأمانة، ووجود مسالخ داخل المنشآت، وتدني مستوى النظافة العامة في المحلات ونظافة العمالة، واستخدام شحوم مجهولة المصدر، إلى جانب استخدام أدوات تقطيع وصحون غير صالحة، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين بحدها الأقصى، نظراً لأن المخالفات كانت تمس بشكل مباشر صحة المستهلك.