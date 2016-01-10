جازان: دوريات المجاهدين تحبط تهريب كمية ذخيرة كبيرة

تمكنت دوريات قطاع المجاهدين بمحافظة الداير بني مالك في منطقة جازان السبت من إحباط عملية تهريب كمية من الذخيرة الحية.

وأوضح الناطق الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز أن إحدى دوريات قطاع المجاهدين بالداير وأثناء عملها الميداني رصدت مركبة من نوع جيب مصندق بوادي دفا وبالاشتباه به وجه النداء لقائد المركبة بالتوقف، لكنه لم يمتثل وواصل سيره، فتمت مطاردته وأجبر على الوقوف ما أسفر عن انقلاب المركبة، وتمكن قائدها من الهروب مستترا بظلام الليل ووعورة الموقع الذي سلكه وبتفتيشها عثر بداخلها على 8682 طلقة حية متنوعة.

وبين بن قزيز أن تلك العمليات تمت بفضل الله ثم بمتابعة من مدير عام فرع المجاهدين بجازان عبدالرحمن بن صالح المويشير، منوهاً بالجهود التي يبذلها المجاهدون في الوقوف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن.