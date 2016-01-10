غارات مكثفة للتحالف العربي قرب الحدود السعودية

شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، غارات مكثفة على مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي صالح قرب حرض اليمنية.

وأفاد مراسل "العربية.نت" على الحدود السعودية اليمنية بأن طيران التحالف استهدف مقرات وتجمعات عسكرية قرب حرض اليمنية تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع، أثناء محاولتها خرق الحرم الحدودي بين السعودية واليمن.

كما تمكن طيران التحالف من تدمير آليات عسكرية متنوعة ومدفعيات تابعة للميليشيات.

وساعدت القوات السعودية المشتركة على الأرض طيران التحالف في الإبلاغ عن مواقع الميليشيات، بعد كشفها من خلال الطائرات بدون طيار وكذلك التقنيات الأخرى التي تملكها.