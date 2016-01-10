غرز شرائح معلوماتية في رقاب الإبل

كشف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس طارق الملحم لـ "العربية.نت" عن غرز شرائح إلكترونية معلوماتية بحجم حبة الأرز في رقبة 200 ألف قطيع من الإبل بالمملكة، ضمن المشروع الوطني لترقيم الإبل الإلكتروني وتسهيل متابعتها بيطريا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كورونا".

وأضاف الملحم أن الترقيم سيسهم في تفعيل نظام الرصد الوبائي، والإنذار المبكر، وتوفير قاعدة بيانات عن الحيوانات، وسهولة السيطرة على الأمراض المشتركة بينها وبين الإنسان ، ويتم ذلك عبر زرع شريحة إلكترونية بحبة الأرز تحت الجلد في رقبة الحيوان، تحوي أرقاما من 12 خانة تحدد هوية كل حيوان والكود السعودي المعترف به لدى منظمة الصحة العالمية، وتتم قراءتها بواسطة جهاز إلكتروني يمرر على رقبة الحيوان، ولا يوجد لها أي تأثير على الحيوان أو المستهلك.

وبين الملحم في تصريحه أنه تم تقسيم المشروع لثلاث مراحل، سعيا لحصر جميع قطعان الإبل في المملكة حيث تم الانتهاء في المرحلة الأولى من منطقة القصيم، وبدأت المرحلة الثانية في المنطقة الشرقية، حيث تستقبل الكوادر البيطرية أصحاب القطيع لتسجيل بياناتهم ونحن بدورنا نتجه لهم للقيام بالترقيم الإلكتروني.

من جهتها طالبت وزارة الزارعة الجميع بالتعاون في التبليغ عن ولادات الإبل لترقيم حديثي الولادة، إضافة لمساعدة مختص الترقيم للسيطرة على الحيوان أثناء الترقيم، وكذلك الإبلاغ عن الحيوانات المذبوحة خارج المسالخ والحيوانات النافقة.

