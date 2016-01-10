مركز الملك سلمان يقدم الرعاية للمرضى والمصابين اليمنيين

يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدمات الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية للمرضى والمصابين اليمنيين ومرافقيهم وذويهم وفق خطط أعدها مختصون، تراعي توافر أعلى مستويات الدقة والمتابعة، وبما يتواكب مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وتولى المركز من خلال فرقه المتخصصة، علاج المرضى والجرحى اليمنيين، وتقدم الدعم لمرافقيهم في الأردن، والمتابعة المستمرة لعلاجهم والدعم والرعاية الصحية، حتى إرجاعهم إلى اليمن عبر رحلات جوية تكفل بدفع تكاليفها، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، واللجان العليا للإغاثة بالحكومة اليمنية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونفذ المركز لهذا الشأن أكثر من 13 برنامجاً صحياً، بمشاركة أكثر من 12 منظمة دولية وإقليمية، جرى خلالها توفير أكثر من 823 طن من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، التي استفاد منها أكثر من 10.257.632 يمنياً، بتكلفة تجاوزت 56.507.636 دولاراً أميركياً.

وتنوعت إصابات الجرحى اليمنيين بين حروق من جميع الدرجات أو إصابات رصاص أو مقذوف أو شلل أو كسور أو فقد عضو من أعضاء الجسم، أو جراء الصدمات النفسية، جميعها جرى التعامل معها كلٌ على حدة، بحسب تقييمها وتشخيصها الصحي، ونقل الحالات المحتاجة للمتابعة بمستشفيات متخصصة بناءً على التقارير والتقييم الطبي.