انتهى الاجتماع الأول للمجلس البلدي بجدة بحسم المرأة وضعها في المجالس التي تشارك فيها مع الرجل لخدمة الوطن، وذلك حين رفضت السيدتان العضوتان في المجلس الجلوس في مقاعد تحجبهن عن طاولة الاجتماعات الرئيسة، وأصرتا على الجلوس على الطاولة نفسها التي يجلس عليها زملاؤهما الرجال، وهو ما حدث فعلاً بعد تدخل العقلاء في المجلس الجديد بشكل أنهى الخلاف.

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ولا أرى سبباً لإصرار البعض على التحفظ على مشاركة المرأة في قضايا الوطن من جهة، ووجودها في نفس المكان الذي يدار فيه النقاش حول هذه القضايا بعد أن أنهى مجلس الشورى مثل هذا الجدل بإقراره جلوس المرأة في نفس القاعة مع زملائها الرجال دون حاجز إلا آداب وأخلاق الإسلام التي تحكم كل شؤوننا العامة والخاصة.

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هذا الموقف ذكرني بمقولة للشاعر نزار قباني يربط فيها قضية تحرير المرأة بحرب التحرير الاجتماعية التى يخوضها المجتمع العربي، فيقول: « ...إننى أريد أن أنهى حالة المرأة الوليمة، أو المرأة «المنسف» وأحررها من سيرة عنترة وأبى زيد الهلالي».

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وهكذا .. جاء موقف عضوتي المجلس البلدي بجدة حسماً لكل جدل. ولولا إصرار العضوتين على حقهما .. لأصبح هذا الأمر سابقة تحكم كل اجتماع يضم نساء في جمعية أو مجلس، ولو رضخت عضوتا المجلس البلدي لموقف العنت من بعض الأعضاء الذكور، لأقصيت المرأة ، واعتبر المعترضون ما حدث مجرد هوشة حريم!!

#نافذة:

[[أعتقد أن المرأة أكثر طموحاً في بلادنا من الرجال... لا يوجد لدينا العديد من الخيارات سوى التقدم للأمام.]]

*نقلاً عن "المدينة"