أمية المرأة تتراجع في السعودية

بدأت نسبة الأمية تتراجع لدى المرأة في السعودية، فقد تمكنت وزارة التعليم من خفض نسبة الأمية لدى المرأة إلى 8.27% في العام 2015 بسبب برامج متنوعة نفذتها للكبيرات لتلبي احتياجاتهن وتتوافق مع متطلبات التنمية.

وافتتحت مراكز تعليم الكبيرات عام 1392ه وكان عددها خمسة مراكز، بحسب ما أوردت صحيفة "الرياض"، واستمرت في النمو إلى أن بلغ عددها 1438 مركزاً عام 1435ه - 1436ه، ولم تقتصر الجهود على محو أمية المرأة الأبجدية، بل تجاوزتها إلى محو الأمية الحضارية والتعلم مدى الحياة.

كما تمنح وزارة التعليم حوافز مادية وعينية للملتحقات ببرامج محو الأمية، حيث تمنح مكافأة مقدارها 1000 ريال لمن تنهي برنامج محو الأمية بنجاح.