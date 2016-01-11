بالصور.. عروض مبهرة في ملتقى الطيران بالثمامة

شهد مطار الثمامة الجوي فعاليات "الملتقى الثاني للطيران العام" الذي ينظمه نادي الطيران السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، وبرعاية رئيسية من سكاي برايم للخدمات الجوية، وبحضور مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للأمن والسلامة الكابتن عبد الحكيم البدر.

وقدم المشاركون عروضا متعددة في الطيران المدني شارك فيه مجموعة من أعضاء نادي الطيران السعودي وأكاديميات الطيران العام المرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ومدارس الطيران الرياضي.

وقال سالم المزيني الرئيس التنفيذي لسكاي برايم إن مشاركتنا في الملتقى جاءت من مسؤوليتنا الاجتماعية التي تعنى بأنشطة الطيران والذي يعتبر من القطاعات الواعدة في المملكة.

وحول أبرز الخدمات التي عرضت في الملتقى، أوضح المزيني أنه تحت شعار "رفاهية السماء"، جاءت سكاي برايم لتصنع مفهوما جديدا من الرفاهية والفخامة والتكامل في خدمات طيران رجال الأعمال والطيران الخاص لتكون الرائدة في تقديم مجموعة من أفخم وأرقى الخدمات والتي تتضمن خدمات إدارة الطائرات، الطيران العارض، الصيانة والدعم التقني، المساندة الأرضية وخدمات الاستشارات وإدارة مشاريع الطيران".

وتابع: "جميع الخدمات صممت خصيصا لتلبي تطلعات العملاء في المملكة وجميع أنحاء العالم وذلك من خلال أسطول يضم أفخم وأرقى وأحدث الطائرات، حيث قام فريق سكاي برايم من المختصمين والمهندسين بتجهيز الأسطول بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات لتكون كل رحلة عبارة عن عالم مليء بالرفاهية والراحة والخصوصية من خلال مجموعة من أميز الخدمات التي تتفرد سكاي برايم بتقديمها على مستوى العالم".

من جانبه، قال عبدالله بن منصور الجعويني عضو مجلس الإدارة المدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي إن الملتقى شهد مشاركة ما يقارب 18 طائرة من فئة الطائرات الخاصة النفاثة، والطائرات الخاصة المروحية ذات المحرك الواحد، وطائرات رياضية قادمة من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.

وذكر الجعويني أن الهدف من إقامة الملتقى هو تعزيز ثقافة الطيران لدى المجتمع والتعريف بالطيران العام والتقاء الشباب بالطيارين وتحفيزهم للانضمام مستقبلاً لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة لإتاحة الفرصة للشركات والقطاعات ذات الصلة ومدارس تعليم الطيران بمختلف فئاته لعرض ما لديهم من خدمات يمكن تقديمها للراغبين بمجال الطيران.