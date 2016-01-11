جدة.. إغلاق ثاني مستودع يصنع "مراتب" ملوثة

أغلقت وزارة التجارة والصناعة في السعودية ضمن حملاتها الرقابية على معامل ومستودعات المنتجات الإسفنجية مستودعاً غير نظامي بجدة يتم فيه إعادة تصنيع مراتب الإسفنج الملوث بعد جمعها من حاويات النفايات ومرادم البلدية، ومن ثم تلبيسها وتغليفها بعلامات تجارية لإيهام وتضليل المشترين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم ضبط وحجز جميع الكميات نظراً لخطورتها على سلامة المستهلكين، فيما استدعي المسؤولون عن الموقع للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

وباشرت الفرق الرقابية للوزارة مداهمة المستودع الواقع بحي السبيل جنوب محافظة جدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، واتضح تورط عمالة مخالفة في إعادة تجميع المراتب القديمة والتالفة لغرض استخدام محتوياتها، ومن ثم تنجيدها بأقمشة جديدة وتغليف الكميات، مع وضع علامات تجارية غير مسجلة منها "سليب جوهر" و"ستار دريم" و"سوبر مارك".

كما ضبطت وزارة التجارة والصناعة خلال تفتيش ومعاينة الموقع شاحنة من نوع "ايسوزو" محملة بنحو 300 مرتبة ومفارش أعدت لغرض تصريفها في الأسواق، واشتملت الكميات التي حجزتها الوزارة داخل المستودع على 500 مرتبة جاهزة للبيع، إضافة إلى 350 مرتبة قديمة، ومكائن تستخدم في خياطة المراتب والأقمشة.