مشرط الطبيب والإرهاب

الاستئصال الجراحي في الطب أمر اعتدنا عليه، وعلى رغم عدم استحباب كل من الجراح والمريض لهذا الخيار، إلا أنه يصل إلى ضرورة في حالات كثيرة، ولا يمكن للطبيب الماهر أن يغض النظر عن هذا الحل الجذري أو يتجاوزه بإيجاد بدائل علاجية أخرى، بل لعل الأمر يتجاوز إلى الأهمية في سرعة اتخاذ القرار بإجراء جراحة الاستئصال الجراحي إن أراد ذلك الطبيب المحافظةَ على صحة المريض وضمان شفائه وسلامته فيما بعد.

هذا ينطبق على الاستئصال الجراحي للأورام السرطانية، إذ إن قرار الاستئصال في بداية نشوئه عامل حيوي في القدرة على شفاء المريض من السرطان بصورة كاملة.

وللتأكد من الاستئصال الكامل للورم السرطاني، فإن الطبيب المهني ذا الخبرة العالية والمهارة في استخدام المشرط الجراحي، يستأصل إلى ما يسمى الحد الآمن للورم safe margins، أي أنه لا يستأصل الورم الذي يراه فقط، بل يشمل الحدود المقاربة جداً؛ للتأكد من تخلصه من أي خلية سرطانية استطاعت الهرب من الورم وبدأت بالنمو خارجه لتشكل ورماً آخر.

عندما يقطع مشرط الجراح حدود الورم السرطاني، ويتأكد بكل ما لديه من قدرة علمية وتكنولوجية أنه لم تتبقَّ خلية سرطانية في الجسم، فإنه يستطيع طمأنة المريض باحتمالية شفاء جسده من ذلك الورم الخبيث، وفي كثير من الأحيان يبدأ بعلاج كيماوي قوي لفترة ما؛ حتى يتأكد من أن الورم حوصر وعولج بكل الطرق الممكنة، ولعل الفرحة التي يشعر بها المريض عندما يزف له الطبيب بشرى القضاء عليه، تتعدى بمراحل ألمه على فقدانه عضواً أو جزءاً من جسده؛ لأنه يعلم أن ترك تلك الخلايا السرطانية سيجعلها تنتشر فيه وتقضي عليه.

تداعت نحو عقلي هذه المعركة شبه اليومية التي نخوضها في مجال مكافحة الأورام السرطانية، وأنا أسمع الإعلان عن تنفيذ الأحكام الشرعية ضد عدد من الإرهابيين، إذ إني أشبههم بالورم السرطاني الذي استأصلناه قبل أن يعبث في جسد بلادنا الحبيبة. وما فرحتنا في القضاء الحاسم على أصحاب الفكر الضال إلا كفرحة ذلك المريض بشفاء جسده من مرضه.

رسالة حازمة إلى كل من تسول نفسه أن يعبث بأمننا أو يحاول أن ينشر الشذوذ الفكري بأننا سنستأصله من جذوره.

جسد بلادي سيبقى شامخاً معافى، ولن تستطيع تلك الخلايا السرطانية العبث به؛ لأن مشرط الطبيب المتمرس على أهبة الاستعداد للتدخل الجراحي متى استدعى الأمر.

أبناء المملكة من سنة وشيعة هم أنسجة هذا الوطن، والمعطوب من هذه الأنسجة يجب استئصاله بغض النظر عن لونه وعرقه وطائفته. جسد المملكة المعافى يمد جميع أنسجته بالخير والعطاء من دون تمييز، فلمَ هذه الأبواق أراها تعزف موسيقى نتنة في حال استئصالنا نسيجاً مرضياً أراد أن ينتشر في أجزاء جسد هذه البلاد المباركة.

الجسد جسدنا والأنسجة داخل جسدنا، ونحن من نقرر ما هو كفيل بشفائنا. هنا لا أتحدث عن أبواق الطائفية فلقد أصبحت ما تعزفه نشاز يستطيع أي مستمع عاقل تمييزه.

إلا أن المنفر حقاً هو المعزوفة الجديدة التي بدأت أبواق الصحافة الغربية تعلو بها بنوتة حقوقية، ويظهر أن هذه النوتة كانت غائبة عن سلمهم الموسيقي عندما خرجت فضائحهم الحقوقية في سجن أبو غريب وفي معتقل غوانتانامو، وغيرها كثير، بل نسوا كيف هللوا لوطنية كاميرون عندما قال: «عندما يتعلق الأمر بأمن بريطانيا لا تسألوني عن حقوق الإنسان». نسوا ما يحدث في العديد من الدول الأوروبية من نزع جنسيات وزج في السجون بصورة جماعية للعديد من أبناء بلادهم القادمين من أصول إسلامية لمجرد الشبهة.

نحن لم نتغافل عن حقوق أولئك الإرهابيين الذين حاولوا العبث بأمن بلادنا الغالية، بل قمنا بما أمرنا به دين العدالة والإنسانية، الدين الإسلامي، لقد حصل أولئك الإرهابيون على حقوقهم كاملة في المحاكمة العادلة والعلنية وبحضور محامين وإعلاميين وبكل شفافية، ولم ولن نأبه بتلك الأبواق الناشزة، ولكن من المعيب أن نراها تعلو عندما يمس الأمر مملكتنا الشامخة وتختفي عندما يمس الأمر أمن بلادهم!

سنمضي بكل حزم؛ لأن هدفنا في النهاية واضح المعالم وعظيم الأهمية وما تقوم به المملكة من القصاص لكل من تسول له نفسه أو يسول له انتمائه أو طائفيته العبث بجسد المملكة هو البتر والاستئصال العلاجي، الذي لا نحتاج معه إلى دعم أو رأي الآخرين، فالجسد جسدنا والأنسجة هي أنسجة ذلك الجسد، ولنا الحق في عمل ما نرى أنه سيكفل لنا جسداً صحيحاً معافى على رغم أنف الحاقدين وحسد الحاسدين.

*نقلا عن "الحياة"

