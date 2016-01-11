نصيحة ورجاء لإدارة تويتر

انتشر مؤخرا خبر يفيد بأن القائمين على محبوبنا «تويتر» يفكرون في فك الحصار عن المغردين الذي يقيدهم بـ140 حرفا وتمكينهم من التغريد بمئات وربما آلاف الحروف، ولأننا كأمة عربية وكشعب سعودي على وجه الخصوص أكثر المغردين بين شعوب العالم فإن إدارة تويتر لا بد أن تحسب حسابنا وتهتم بآرائنا حيال هذا التحول المفاجئ في فلسفة التغريد الذي سيتحول إلى أطول من أغاني طيب الذكر صباح فخري، وستختفي الطيور الرشيقة لتحل محلها الببغاوات التي لا تتوقف عن الكلام. ولا شك أن كثيرا من شعبنا سيفرح بهذا التغيير الذي سيشبع شهيته المفتوحة للكلام، ولكن هناك نسبة ربما تكون ضئيلة لها وجهة نظر أخرى، ترغب في تقديمها في شكل نصيحة لوجه الله إلى إدارة تويتر.

ربما لا تعرفون جميعا أيها السادة الخواجات الذين تديرون تويتر أن أمتنا العربية المجيدة هي التي اخترعت المثل الشهير «خير الكلام ما قل ودل» قبل قرون من الزمن، ومع ذلك فهي تثرثر بلا ضوابط منذ تعلمت اللغة إلى الآن. ابحثوا في تأريخنا القديم لتجدوا المطولات والمعلقات وأسواق الكلام التي يعتلي فيها الخطيب المنبر منذ شروق الشمس إلى غروبها ليستلمه خطيب آخر وثالث ورابع على مدى أيام سوق الكلام. ولكم أيضا أن تقلبوا أوراق تأريخنا ومدوناته عبر العصور لتكتشفوا أن ما يمكن قوله في سطور معدودة نفضل قوله في مجلدات تعيد أوراقها وتمضغ الكلمات المكررة المليئة بالحشو. بل إنكم لو راجعتم نهج المحدثين من خطبائنا ومتحدثينا لوجدتم العجب العجاب من قدرتهم على الحديث لساعات رغم أننا في عصر السرعة والإيجاز، ولكم عبرة في خطبة أحد زعمائنا الهالكين عندما جعل مندوبي العالم بأجمعه يتململون عدة ساعات وهو يهدر في منبر الأمم المتحدة.

وحده تويتر الذي أجبرنا على «ما قل» من الكلام بغض النظر عن «ما دل» ، لقد كان حصاره لنا ترويضا إجباريا على الإيجاز، وعندما بدأنا نتعود عليه تريدون إعادتنا إلى فطرتنا الثرثارة.

ننصحكم لوجه الله أن تكفوا عن فكرتكم المتهورة لأنكم ستكونون المتضررين منها، وستندمون ساعة لا ينفع الندم.. نرجوكم استمروا في حصارنا بحروفكم المحددة التي ميزت تويتر، ولو استطعتم تخفيضها لكان ذلك خيرا وبركة.

*نقلا عن عكاظ