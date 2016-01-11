وفاة "الصمعاني" أشهر طبيب شعبي سعودي

توفي اليوم الاثنين أشهر الأطباء البارزين في الطب الشعبي السعودي والمشهور على المستوى المحلي والخليجي والدولي، الشيخ صالح بن محمد الصمعاني، بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز الـ90 عاما.

واشتهر "الصمعاني" بالكي، حيث تفوق خبرته فيها أكثر من أربعين عاماً، كونه يعد من أمهر الأطباء الشعبيين في هذا النوع من العلاج، لما يتميز به من خبرة ودقة في تشخيص الحالات التي تحتاج للكي، ورسخ "الصمعاني" في ذاكرة السعوديين لعقود طويلة خلفتها السمعة الحسنة إثر شفاء الكثير من الحالات على يديه.

وكانت عيادته الخاصة في منزله الكائن بحي المروج في مدينة الرياض، ومع ازدياد عدد المراجعين من المرضى، اضطر إلى وضع لافتة تحدد مواعيد الزيارة مع ضرورة الحجز عبر الاتصال.

ولد ونشأ "الصمعاني" في نقرة الصماعين بالقرب من مدينة بريدة وسط السعودية، ثم انتقل إلى العاصمة الرياض، وهو في سن الشباب لطلب الرزق، واستقر بها ليزاول العمل بالتجارة، وبعد ازدياد حاجة الناس إليه فرّغ نفسه للطب الشعبي والكي.