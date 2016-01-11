(المتر «النسوي»)

نقلت معلومات خاطئة عن الاجتماع الأول للمجلس البلدي في جدة، الأسبوع الماضي، قالت إنه بدأ بصراخ بين السيدتين الفائزتين بمقعدين في المجلس وجزء غير يسير من بقية الأعضاء الرجال، وأن الاجتماع تأخر نحو ساعة؛ بسبب إصرار السيدتين في المجلس على الجلوس على طاولة واحدة مع الأعضاء الذكور، رافضات الجلوس في مكاتب خلف حائط زجاجي معتم يحجبهما عن طاولة الاجتماعات الرئيسة التي يجلس عليها الرجال، وأصرتا على الجلوس على الطاولة نفسها، وهو ما حصل فعلاً بعد تدخل العقلاء في المجلس الجديد بتقديم حل وسط يرضي الطرفين.

ما هو هذا الحل الذي أقنع عشرة من المعترضين؟ الحل كان أن جلست السيدات على الجانب الأيمن من الرئيس على بُعد مسافة متر من طاولة اجتماعات المجلس!

بالطبع ثبت من بقية المراسلين أن هذا غير صحيح وأن المسألة نوقشت دقائق واستمر الاجتماع بشكل سلس.

من اختلق هذه المبالغات لماذا اخترع قصة متر واحد ليكون كافياً؟ لماذا لم يكن مترين أو ثلاثة أو حتى نصف متر؟ وهل متر واحد يحقق مبدأ أو فكرة عدم الاختلاط؟ وهل يمكن اعتبار ذلك هو الحل السحري لجميع مشكلات حضور النساء مع الرجال في الأماكن العامة من وجهة نظره؟ هل هذه هي المسافة التي تفصل منطقة السيدات عن الرجال في مجلس الشورى أو في مجالس الغرف التجارية؟

بهذا القياس.. أليس ما يحدث لكل النساء في السعودية في السيارات اختلاطاً بغرباء؛ لأن معظمهن على مسافة أقل من المتر الواحد من سائق أجنبي غريب، هو في الغالب أعزب؟ وبه أيضاً.. هل يمكننا تدريس الأولاد والبنات الصغار في أول ثلاث أو أربع مراحل في التعليم الابتدائي بعضهم مع بعض شريطة أن يكون بينهم متر واحد.

ربما يحدث خلاف في مجالس أخرى حول الجلوس المختلط، وهذا يأخذني إلى فكرة أن لكل مكان أو جهة تقاليدها، واليوم لدينا عضوات في مجلس الشورى عُيِّنَّ، وفي مستقبل التطور السعودي سيُنتخَب جزء من أعضاء المجلس، وسيعرف من يرشح نفسه أو ترشح نفسها أنه سيجلس تحت قبة المجلس في مكان واحد، ولن يكون في مقدوره عند حضوره أول اجتماع الاعتراض على حضور النساء بجواره، وهن أيضاً لن يكونَ في مقدورهن ذلك، لذا يبدو أن على المجالس البلدية أن تحدد تقاليدها، فهي إما أن تعزل النساء، أو الجلوس على طاولة واحدة، فيعرف من يترشح أو تترشح لدورات مقبلة أن هذا هو التقليد.

هذه القصة الصغيرة المختلقة تعكس إشكالية يعيشها السعوديون وعاشوها كثيراً في مجالات وقطاعات مختلفة، وهي جدلية لم تثمر إلى اليوم تحديد الشكل العام الذي يرضي جميع الأطراف.

يوماً ما ستناصف السيدات السعوديات الرجالَ في كثير من المجالس والمجالات، وحينها سنرى من سيجلس بعيداً عن الطاولة مسافة متر واحد.

*نقلا عن الحياة"