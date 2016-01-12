السفير السعودي: لا مواطنين بين ضحايا تفجير اسطنبول

كشف سفير المملكة العربية السعودية في تركيا عادل مرداد في تصريح لـ"العربية.نت" عن عدم إصابة أي مواطن سعودي في التفجيرات التي وقعت وسط مدينة اسطنبول وراح ضحيتها 10 أشخاص إضافة إلى 15 مصاباً.

وأكد السفير السعودي أن أوضاع المواطنين السعوديين والطلبة المتواجدين في تركيا بخير ولم يصب أحد منهم بأذى، مشيراً إلى أن سفارة المملكة تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة حيث يتم الرد على جميع اتصالات المواطنين والزائرين وتخصيص مناوبين لتقديم الخدمة والإرشادات اللازمة وتسهيل كافة الصعوبات التي تواجههم.

وشددت السفارة السعودية على أهمية أخذ الحيطة والحذر والحرص على الهوية وجواز السفر كوثيقة رسمية لإثبات الشخصية للسفر والتنقل وعدم تعرضها للفقدان أو الإتلاف، واحترام الأنظمة والقوانين والتعليمات والعادات والتقاليد في تركيا والابتعاد عن مناطق الصراعات.