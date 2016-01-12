المملكة وباكستان.. مرحلة جديدة

في أبريل 2014 كان الجنرال راحيل شريف ضمن حضور الصف الأول لمناورة "سيف عبدالله" التي رعاها الملك سلمان -ولي العهد آنذاك -، وحظيت هذه المناورة باهتمام بالغ من قبل المراقبين الذين رأوها أكثر من مناورة عسكرية، وتتعداها لتحمل رسائل سياسية بالنظر إلى الحضور والأسلحة النوعية التي ظهرت للمرة الأولى للعلن.. وبالأمس القريب جاءت زيارة ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان وتوجهه مباشرة إلى مقر قيادة الجيش لتبعث رسالة واضحة للاهتمام الذي توليه المملكة للمؤسسة العسكرية الباكستانية، ولا أدل على ذلك الاهتمام المتبادل إلا الحفاوة التي أظهرها الجانب الباكستاني، إذ كسر رئيس الوزراء نواز شريف البروتوكول ليستقبل الأمير محمد بن سلمان أمام مدخل رئاسة الوزراء ويصطحب ضيفه الكبير إلى داخل المقر الوزاري.

العلاقة مع إسلام أباد مقبلة على مرحلة جديدة وفصل من فصول التحالف الاستر اتيجي بين المملكة وباكستان؛ الجمهورية الإسلامية الحليفة المؤثرة في جنوب آسيا، والتي تشكل بحكم الموقع الجغرافي والثقل الديموغرافي وزناً وأهمية في الجيواستراتيجي بالنسبة لقوى آسيا الكبرى فهي الدولة المطلة على بحر العرب والقريبة من خليج عمان.

صيغة المرحلة الجديدة تأتي متوافقة مع سمات الفترة المقبلة بما فيها من متغيرات وإرهاصات بدءاً من الاتفاق النووي الإيراني مروراً بعاصفة الحزم والتحول الذي لن يكون عنواناً فقط لمرحلة اقتصادية، بل شكلاً وممارسة تقودها دول الخليج في مجالات شتى ومعها دول المنطقة.

السبع ساعات التي كانت عمر الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد إلى باكستان يجب ألا تقلق الغرب أو دول المنطقة، إذ إن الجانبين هما في واقع الأمر يتميزان بقدر كبير من المسؤولية وتجربتهما في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أكسبتهما احتراماً دولياً كبيراً، كما أنهما شريكين موثوقين على المستوى الدولي في مكافحة الإرهاب، وقد عزما على توثيق عرى هذه الشراكة بانضمام إسلام أباد وترحيبها بالتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي استهدف البلدين وأضر بسمعة الإسلام والمسلمين.

تدرك باكستان العمق الذي تؤمنه المملكة لدولة تقع على تقاطع قاري مهم واستراتيجي، وفي الوقت ذاته تنظر المملكة أيضاً بأهمية بالغة لباكستان كدولة تشكل منفذاً برياً يطل على شرق ووسط آسيا.

إن الزيارة -التي وصفها مراقبون للمشهد الشرق أوسطي بالمثمرة- أثبتت أن الرياض وإسلام أباد قادرتان على تجاوز أي تباين قد يطرأ على مشهد العلاقة بينهما، بل ويذهبان إلى إحداث نقلة جديدة في علاقاتهما، بمعنى قدرتهما على الاستفادة مما قد يعترض طريق علاقتهما لتعزيزها وتحصينها بشكل أكبر.

*نقلا عن "الرياض"

