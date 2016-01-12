جمرك جسر الملك فهد يحبط محاولة تهريب فتاة أجنبية

شهد جمرك جسر الملك فهد محاولة تهريب غريبة من نوعها، تمثلت في كشف محاولة أحد القادمين إدخال فتاة أجنبية إلى السعودية بطريقة غير مشروعة، وذلك بعد أن تم إخفاؤها بالقرب من الدواسات الأرضية للمقعد الخلفي وتغطيتها للتمويه.

وأوضح مدير عام جمرك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي، أن المركبة قدمت فجر اليوم إلى الجمرك وبإنهاء إجراءاتها عثر على فتاة من جنسية أجنبية مخبأة خلف مقعد السائق بالقرب من الدواسات الأرضية للمقعد الخلفي، ومغطاة بملابس لغرض التمويه على المراقب الجمركي، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد مدير عام جمرك جسر الملك فهد على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في سبيل منع دخول كل ما يخالف الأنظمة ودخول الأشخاص بطرق غير مشروعة.

كما نوّه في الوقت نفسه بالنجاحات المتميزة التي تحققها كافة المنافذ الجمركية (البرية، والجوية، والبحرية) وذلك في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه.

يذكر أن جمرك جسر الملك فهد سبق وأن أحبط حالات تهريب مماثلة في الأعوام السابقة.