دعوها تكذب ودعونا نعمل

المتابع لتصريحات الإعلاميين الإيرانيين مساء الأحد بعد انعقاد الاجتماع الوزاري بجامعة الدول العربية لا يخفى عليه شعورهم بالهزيمة في بعض سقطات الكلام رغم حرصهم على المكابرة والظهور بمظهر التماسك والثبات، هؤلاء قدرتهم عجيبة على الكذب العلني وتزييف الحقائق بشكل يستفز حتى محاوريهم، أحدهم بالغ كثيرا في كذبه لدرجة أنه استفز المذيعة المعروفة برصانتها لتقول له: فضلا احترم عقولنا، عندما خرج عن الموضوع الذي سألته عنه إلى موضوع آخر أشبعه كذبا لا ينطلي حتى على العوام وليس المتابعين للحالة الإيرانية الشاذة عن كل ما يمكن للعقل أن يستوعبه.

كنا طالبنا العرب قبل اجتماعهم بيوم أن يكونوا في مستوى خطورة المرحلة بضرورة إجماعهم على كلمة واحدة وموقف واحد، المبالغون في التفاؤل كانوا يأملون قطع الدول العربية لعلاقاتها مع إيران، لكن على الأقل لم يسفر الاجتماع عن صدمة كالعادة فللمرة الأولى منذ مدة طويلة تجمع الدول العربية على موقف موحد عدا لبنان، ونأمل أن لا نركز على موقفها لسبب بديهي هو أنها للأسف لم تعد دولة ذات سيادة مستقلة بعد أن أصبحت تحكم من الضاحية الجنوبية التي عطلت كل مؤسساتها الرسمية وجعلت لبنان يستمر بلا رئيس وبلا قرار وبلا أمن واستقرار.

دعونا نركز على حالة الإجماع التي شهدناها والتي أثبتت رجاحة المملكة في موقفها وإجراءاتها تجاه إيران وخطورتها على الوطن العربي بأكمله. الأداء الدبلوماسي السعودي كان رائعا واحترافيا ومتقدما ومقنعا في إدارة الأزمة منذ بدايتها، ولولا ذلك ما خرجنا بهذا الموقف الذي أعاد ضخ دماء التفاؤل في بعض عروق الجامعة العربية.

وفي كل الأحوال، بيان الجامعة لابد من توظيفه بدرجة أعلى عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبقية المنظمات الدولية من خلال اللجنة الرباعية التي كلفت بمتابعته، وأما إيران فدعوها تهذي وتكذب وتهلوس كما تشاء، فهي لا تجيد غير ذلك.

*نقلا عن "عكاظ"