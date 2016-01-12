40 ممثلاً من شباب حائل يحيون التراث بـ"قطين البادية"

جذب مهرجان الصحراء الدولي، المقام حالياً بمتنزه المغواة بحائل، الكثير من الزوار بفضل تعدد فعالياته ومنها "قطين البادية".

وأوضح مخرج الفعالية سعيد الجهني، أن الفعالية التي تنظمها "هيئة السياحة والتراث الوطني"، ويقوم بأدوارها 40 ممثلاً من شباب منطقة حائل، وتقدم يومياً على المسرح المكشوف، تهدف إلى إحياء التراث والعادات والتقاليد الحميدة.

وبحسب ما نقلت "وكالة الأنباء السعودية"، أشار الجهني إلى أن مؤلف "قطين البادية" فهيد السويدي تناول من خلالها عدة سجايا ارتبطت بإنسان المكان.

وأشار الجهني إلى أن الفعالية تعرض هذا العام بأسلوب مغاير ومبتكر تمثلت في إقامة بيئة تحاكي الماضي تبرز واقع الحياة اليومية للعائلة البدوية كالمعيشة والرعي والاحتطاب والقوافل التجارية عبر الإبل إضافة الى استعراضات الخيل.

يذكر أن مهرجان الصحراء الدولي الذي انطلق يوم الخميس الماضي في نسخته التاسعة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة يشمل العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والرياضية والترفيهية والتسويقية.