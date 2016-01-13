أصيخوا السمع للصافرات

فاتحة الكلام اليوم حكاية سبق وأن كتبت عنها هنا قبل ما يقارب ال10 سنوات. أمّا سبب إعادة سردها عليكم فهو حالنا اليوم التي تختلف كليا عن الحال التي قلت فيها الحكاية آنذاك.

تقول الحكاية:

كان رجل يقف على ضفاف أحد الانهار وشاهد شخصاً يغرق وقد غاص ثم ظهر على سطح الماء مرتين بينما رجل الضفاف يقف مشدوهاً لم يُحرّك ساكناً وقبل أن يختفي الرجل في قاع النهر لثالث مرّة صدرت عنه صرخة ضعيفة عندها ألقى الرجل الواقف على الضفاف بنفسه إلى الماء وأنقذه وعندما وصل به الى اليابسة بسلام تنهّد قائلاً (الحمد لله أنّك قد استغثت أخيراً)!

لن أُفكك دلالات الحكاية فللقارئ حُرية اسقاطها كما يشاء على الأحداث والوقائع التي يعج بها اليوم عالمنا المحلي والإقليمي لكنني أطرح سؤالا ربما يمهّد لبقية الحكاية:

هل نحن بحاجة إلى صرخة أخيرة لكي نجد من يسمعها ويتحرّك؟

حسناً... لنعتبر كل مقولة تحذيرية أو فيها إشارة لخطرٍ ما تصدر من أي كان صافرة إنذار يُفترض سماعها ووضعها بعين الاعتبار. الاستخفاف بمستصغر الشرر يضعنا في عين الخطر ويُمهد لاشتعال النار العظيمة (معظم النار من مستصغر الشررِ)

سؤال آخر: من الذي يُطلق الصافرات وأين؟

فيما مضى كان الراصد الرسمي هو الوكيل الحصري للإنذار واطلاق صافرات التحذير، أما اليوم فقد أتاحت منصّات التواصل الاجتماعي لكل من يستشعر الخطر أن ينفخ في الصافرة عيانا بيانا وعلى مرأى ومسمع من الجميع وهذه لعمري أكبر خدمة يقدمها عامة الناس للرسمي في وقت لم يعد بمقدور الرقباء والرصّاد المتابعة بسبب توالد الأخطار وتعدد مصادرها، واحاطتها ببلادنا إحاطة السوار بالمعصم ولهذا يفترض نسيان الاستهانة واللامبالاة بسماع تلك الصافرات التي تُنفخ مجّانا والاصغاء جيدا للتحذيرات ومن ثم التحرّك قبل وقوع ما يُندم عليه لاحقا.

بقي أن أقول ما المانع في أن تُخصص المؤسسات الرسمية كوادر نابهة تُتابع صافرات التحذير في منصّات التواصل الاجتماعي وخصوصا الباهر "تويتر" بحيث تقدّم إيجازات يومية عنها لصاحب القرار حتى يمكنه رفع صمامات الأمان عن الاطفائيات في الوقت المناسب؟

*نقلاً عن "الرياض"