الفنون الشعبية تنشر موروثها بمهرجان الصحراء الدولي

جذبت عروض فرق الفنون الشعبية بمهرجان الصحراء الدولي بنسخته التاسعة في ساحة المغواة إعجاب الزوار من خلال العديد من الفقرات والألوان التراثية الشعبية والتي تقام يومياً بعد صلاة العصر للجمهور، لتقديم نماذج من ألوان الفنون الشعبية العديد في مناطق المملكة.

ولفت المشرف العام علي المشاركة، هذال العتيبي، إلى أن المنطقة الوسطی تشارك في المهرجان هذا العام من خلال دار عنيزة، والتي تقدم فنون السامري والعارضي والعرضة والناقوز، وكذلك المنطقة الغربية التي تشارك بفرقة جدة للفنون الشعبية، كما تقدم لون المجرور من أشهر ألوان الفنون الشعبية، والمزمار والخبيتي والسمسمية وغيرها من الفنون.

من جهتها، تشارك منطقة جازان بفرقتها الشعبية لتقدم الربش والسيف والعزاوي بخلاف الفنون الأخرى، علاوة على مشاركة فرقة الألعاب الشعبية التي تقدم ألعاب قديمة منها عظيم ساري وطاق طاق طاقية وجاكم ملوح وطريقة الكتاتيب القديمة.

يشار إلى أن كل هذه الألوان الشعبية مستوحاة من البيئة المختلفة، والتي تزخر في وطننا بالعديد من الفنون وألوانها الشعبية، التي تتنوع وتختلف باختلاف وتنوع بيئات الوطن الجغرافية.