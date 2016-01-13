نجاح عملية فصل توأم طفيلي لطفل يمني بالسعودية

أجريت، الأربعاء، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدنية الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني أحمد بن نبيل عبدالحق القادم من محافظة تعز برفقة والديه.

والد الطفل شكر عبر "العربية.نت" مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي كان يتابع وينسق حالة ابنه إلى حين وصولهم إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، وذلك بناء على التوجيه السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح رئيس الفريق الطبي المشرف على الحالة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن وضع الطفل أحمد مستقر وتم فصل الجزء الطفيلي وانتهت العملية بنجاح، مؤكداً أن الطفل أحمد مكتمل ولله الحمد، أما الجزء الطفيلي فهو جزء من جسد لا توجد لديه مقومات الحياة ومرتبط بأحمد عن طريق أسفل الصدر وأعلى البطن.

وذكر الدكتور الربيعة أن هذه العملية تحمل الرقم 38 في سلسلة عمليات فصل التوائم السيامية، حيث شارك في عملية فصل الطفيلي اليمني أحمد، 15 من أعضاء الفريق الطبي والجراحي، يمثلون تخصصات: التخدير، وجراحة الأطفال، وجراحة التجميل، والتمريض، والفنيين.