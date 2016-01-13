وزراء سعوديون: خادم الحرمين.. عام من التطور والتنمية

أشاد عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين بالإنجازات التي تمت خلال عام على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أكد وزير العمل، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقود المملكة نحو خوض غمار مسيرة جديدة من التطور والتحول التنموي وفق خطط استراتيجية تهدف لتعزيز دور الوطن والمواطن.

وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، من جهته قال إن خادم الحرمين الشريفين استطاع خلال عام أن يخطو بالبلاد خطوات واسعة تميزت بالشمولية والتكامل والحنكة، وجسدت تفانيه في خدمة الوطن والمواطنين والأمتين العربية والإسلامية.

ورفع وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، التهاني لخادم الخرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم. ووصف هذه المناسبة بالغالية على قلب كل مواطن ومقيم على ثرى هذا الوطن المعطاء، و"أنها تدفعنا إلى استذكار شواهد الأمن والأمان والبناء والإنجاز التي تعيشها المملكة في جميع المجالات ولله الحمد".

وقال المقبل في تصريح بهذه المناسبة: "إلى جانب ما عُرف عنه من حنكة ومهارة قيادية وبعد نظر استطاع معها تعزيز دور المملكة إقليمياً ودولياً، وأصبح للمملكة ولله الحمد مكانة رفيعة ووجود مؤثر في المحافل الإقليمية والدولية وفي صناعة القرار، وما الزيارات الرسمية العديدة التي قام به رؤساء دول وحكومات للمملكة حتى الآن خير دليل على ذلك، كما شكلت سياسة المملكة المتوازنة عنصراً فاعلاً وقوياً للصوت العربي والإسلامي في جميع حوارات منظماته وهيئاته ومؤسساته، وعمل على جمع صفة ووحدة كلمته تجاه القضايا التي تمس أمنه واستقراره السياسي والاقتصادي، ومن ذلك إطلاقه لعاصفة الحزم والأمل والتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، إضافة إلى مواقفه الإنسانية النبيلة الواضحة في تقديم الدعم والمساندة للدول والمجتمعات التي واجهت ظروفاً اقتصادية أو كوارث طبيعية ساهمت ولله الحمد في الحد منها، والتخفيف من آثارها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي أمر بإنشائه لهذا الغرض".

من جهته، قال وزير الإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، إن الذكرى الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين تطل علينا حاملةً الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات، الأمر الذي يأتي امتداداً لنهج قويم عُرفت به هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها.

وأضاف أن المملكة "شهدت حزمة من القرارات النوعية والتاريخية، مستهدفة الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والعمل على تحقيق آمال وطموحات المواطنين في شؤون التعليم والصحة والإسكان وغيرها، سعياً لمواصلة طريق الرقي والتقدّم والنماء، فكان إنشاء مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اللذين يستهدفان استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة، وتوحيد التوجهات وإيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، بما يحقق جودة شاملة فيها، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز مستوى التنسيق بين الأجهزة المختلفة".

وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، من جانبه، قال إن ذكرى البيعة الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم مدعاة لأن يفخر كل مواطن بالخطوات التنموية المتلاحقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية على مختلف الصعد التي تعكس المكانة السياسية والاقتصادية لها بين دول العالم.

وأوضح أن المشروعات والبرامج الطموحة لأجهزة الدولة تحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين تجاه توفير مقومات العيش الكريم والرفاهية لأبناء الوطن، كما تحظى بمتابعة واهتمام متواصل من قبل سمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد.

وأضاف أن المملكة تنتهج سياسات اقتصادية متوازنة تتماشى مع التطورات الحالية والتحديات الاقتصادية العالمية.