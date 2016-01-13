وزير الصحة: نحن مسؤولون عن حريق مستشفى جازان

أعلن وزير الصحة السعودي، خالد الفالح، الأربعاء، في مؤتمر صحافي مع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، حول حادث حريق مستشفى جازان، أن الحادث عرضي ولم يكن ليحدث لو صممت المنشأة بمعايير السلامة، معتبراً أن الصحة مسؤولة عن الحريق لأنها استلمت منشأة غير كاملة السلامة.

وقال الفالح: "نلتزم بإصلاح جذري لما حدث، وكان يمكن تقليل الوفيات لو تم الإخلاء بطريقة صحيحة. ستطلق الوزارة مشروعاً متكاملاً لمسح المنشآت الطبية كافة، وسنبدأ من جازان، وسيستغرق المشروع 3 أشهر".

وتوصلت نتائج تقرير اللجنة التي تولت التحقيقات المتعلقة بالحريق إلى أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث، وكان نتيجة التماس كهربائي بمحيط قسم الحاضنات في الدور الأول. كما تمكن العاملون بالمستشفى من إخلاء جميع المرضى بقسم الأطفال والعناية المركزة.

‏وكان الحريق نتيجة لتصاعد الدخان إلى الأدوار العُليا مسبباً الاختناق، ويعود ذلك إلى وجود أخطاء هندسية في تصميم المبنى ومواصفات المواد المستخدمة.

‏كذلك توصلت التحقيقات إلى أنه لم تكن أي من أبواب الطوارئ مقفلة أو موضوع عليها أية سلاسل، وعدم وجود ما يعيق الوصول إليها.

وقد أدى الحريق إلى مقتل 25 شخصاً، وجرح 123 على الأقل.