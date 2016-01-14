احتفالية بالذكرى السنوية لبيعة الملك سلمان

أقيمت مساء الأربعاء احتفالية خاصة بمرور عام على بيعة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوليه مقاليد الحكم.

وجرت الاحتفالية تحت رعاية الأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز، وتضمن الحفل كلمات وقصائد، حيث ألقت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز كلمة الحضور، بعدها تم تقديم عرض مرئي عن ذكرى بيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعقب ذلك، أدي أوبريت وطني بعنوان "حزم سلمان" من كلمات علي الشاعر، وأداء الدكتور عبدالله رشاد، صاحبه عرض فلكلوري للعراضة السعودية.

وتلا ذلك كلمة لراعي الحفل الأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز، بعدها دشن الأمير سجل التواقيع بهذه المناسبة، كما دشن المعرض الفوتوغرافي والتشكيلي الذي يحمل صور الملك سلمان.

وفي نهاية الاحتفال، كرم الأمير فهد المشاركين، فيما تسلم الأمير درعاً تذكارية بهذه المناسبة.