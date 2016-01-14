السعودية.. الذكور أسرع رحيلا من الإناث

فاق عدد وفيات الذكور وفيات الإناث في مناطق المملكة، حيث شكّل الذكور 62 % من مجموع الوفيات، في حين لم تشكّل وفيات الإناث سوى 38 % من الوفيات المسجلة.

وأظهر التقرير الإحصائي الأخير لوزارة الشؤون البلدية والقروية حول عدد الوفيات التي دفنت تحت إشرافها خلال عام، أن "منطقة الرياض شهدت أعلى عدد في إجمالي الوفيات المسجلة، تلتها مكة المكرمة، وحلت جدة ثالثا، في حين كانت الأحساء وحفر الباطن الأقل عددا في الوفيات المسجلة خلال العام الماضي"، نقلا عن صحيفة "الوطن" السعودية.

وأوضح التقرير "زيادة وفيات الذكور في جميع المناطق، حيث شكلت منطقة حائل النسبة الأعلى لوفيات الذكور وهي 68.3 %، في حين لم تتجاوز نسبة وفيات الإناث 31.7 %، تلتها أمانة منطقة الرياض، والتي شكلت وفيات الذكور فيها 65 % من الوفيات، مقابل 35 % للإناث. وجاءت الأحساء ثالثا في نسبة وفيات الذكور، حيث تجاوزت نسبة وفيات الذكور فيها 64 % مقابل 36 للإناث. وشهدت كل من أمانة حفر الباطن وأمانة جدة النسبة الأقل في وفيات الذكور بالنسبة للإناث، حيث لم تتجاوز في حفر الباطن 57.2 %، مقابل 42.8 للإناث، فيما كانت في جدة 57.7% للذكور مقابل %42.3 للإناث".

وذكر أخصائي جراحة القلب في مستشفى جدة الدولي الدكتور أحمد باجابر أن "الوفيات بأمراض القلب والسكتة القلبية في المملكة زادت في السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "من أكثر أسباب الوفيات في المملكة أمراض القلب في المركز الأول، تلتها السكتة القلبية، ثم الحوادث المرورية، فالتدخين".

وعن مسببات الإصابة بأمراض القلب كشف الدكتور باجابر أن "سبب ارتفاع الأمراض عموما والقلب خاصة في المملكة عدم وجود تثقيف صحي توعوي مناسب يرشد الأشخاص إلى كيفية الحفاظ على الصحة".