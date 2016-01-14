السعودية تدين الهجمات على إندونيسيا وباكستان

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من مدينة كويتا الباكستانية، ومدينة جاكرتا الإندونيسية، ومنطقة كولوفاتا الكاميرونية، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وأضاف المصدر أن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء، تتنافى مع مبادئ الإسلام وكل القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وختم المصدر تصريحه بتقديم التعازي لأسر الضحايا ولحكومات الدول الشقيقة والصديقة مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.