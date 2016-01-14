السعودية.. 25 دراجة نارية تزف عريس سنابس

خالف أحد العرسان في بلدة سنابس في محافظة القطيف كل العادات والتقاليد المتعارف عليها في حفلات الزفاف في القطيف والمملكة، واختار أن تكون زفته إلى شريكة حياته أمس الأربعاء، فوق دراجة نارية، ومن خلفة 25 دراجة أخرى، تطلق أبواقها على مرأى ومسمع من المارة، في مشهد لفت أنظار الجميع، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الخميس.

وقال العريس باقر الباقر: إنَّ الزفة فوق ظهر دراجة نارية مميزة جداً، وهي تقليعة جديدة ومبتكرة في حفلات الزفاف، سواء في القطيف أو المملكة"، مضيفا أن "الزفة بهذه الصورة تركت انطباعاً مختلفاً لدى المدعوين، الذين أعتقد أنهم لن ينسوا هذا الحفل وتفاصيله، وسيتحاكون به لفترة طويلة من الزمن، وهذا ما قصدته من تنفيذ هذه الفكرة، التي رأى أن فيها تحرراً من الرسميات والتقاليد في حفلات الزفاف".

وأضاف أن زفته ضمت 25 دراجة نارية قطعت الطريق بشكل منظم ومتفق عليه صوب جزيرة تاروت، حيث موقع العرس، موضحاً أنه تلقى التهاني من جميع من رأى الزفة في الطريق، وتمنوا له حياة سعيدة وهانئة، وأشادوا بالفكرة.

وتابع: "كنت أشعر بالسعادة الغامرة وأنا أجرب أمراً جديداً لم يسبقني إليه أحد، وهذا هو التميز والتفرد الذي سعيت إليه".