توزيع 5 آلاف قطعة شتوية على اللاجئين السوريين بلبنان

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في لبنان 5668 قطعة شتوية متنوعة على اللاجئين السوريين في منطقة الكورة شمال لبنان، وذلك خلال المحطة الرابعة والعشرين من مشروع "شقيقي دفؤك هدفي 3".

وعملت الحملة على توزيع الكسوة الشتوية التي وفرتها الحملة الوطنية السعودية والمصنعة خصيصا لها في جمهوريتي الصين الشعبية وتركيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أن "هذه المحطة غطت بحمد الله 436 عائلة سورية من اللاجئين السوريين القاطنين في منطقة الكورة"، مبيناً أن الحملة في لبنان ستواصل خلال الأيام القادمة سعيها الدائم للوصول إلى مختلف المناطق اللبنانية، وإيصال المساعدات الإغاثية لمستحقيها من اللاجئين السوريين.

من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية، الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن "العمل الإغاثي بشكله العام يعد انعكاساً واضحاً لصور التكافل الاجتماعي التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف".