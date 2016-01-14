الجبير:علاقتنا بإيران منفصلة عن أطراف التعاون حول سوريا

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير إن المملكة لم تترك اجتماعات مجموعة التعاون حول سوريا مشيرا خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري ان علاقة السعودية بإيران منفصلة عن علاقتها بباقي أطراف المجموعة.

هذا وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن الوزير جون كيري ناقش مع نظيره السعودي عادل الجبير في لندن قضايا بينها إيران والعملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب في سوريا.

وزاد التوتر بين السعودية وإيران منذ أن أعدمت السلطات السعودية رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر في 2 يناير الجاري.

وقال كيري في تعليقات عكست القلق من أن يؤثر هذا التوتر على عملية السلام في سوريا التي تقودها الأمم المتحدة: "نبحث عن طريق لحل بعض هذه المشاكل دون التورط في صراع أكبر".

وأضاف: "آخر شيء تحتاجه المنطقة هو المزيد من الصراعات".

وأمس الأربعاء أكدت الأمم المتحدة أن الموعد المقرر لمباحثات السلام السورية السورية في 25 يناير الجاري لا يزال قائما.