بالصور.. وصول المعلّمين المفرج عنهما إلى السعودية

وصل المعلمان عبدالرحمن بن مقبول الشراري، وسالم بن مسفر الغامدي، قادمين من جمهورية جيبوتي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ورافق المعلمين مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، ونائب مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن كيني جلوك.

وكان في استقبالهما وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وعدد من منسوبي الوزارة وذويهم.

يذكر أن المعلمين السعوديين يعملان في جمهورية جزر القمر في معهد تابع لرابطة العالم الإسلامي، وقد اختطفا أثناء مرورهما بصنعاء منذ بداية عاصفة الحزم، وبقيا رهينتين طوال الفترة الماضية

وسيتم إجراء الفحوص الطبية الشاملة والمتكاملة للمعلمين، كما ستقدم لهما العناية الصحية اللازمة.