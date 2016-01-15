ذكرى البيعة وتطوير الحرمين

تعيش المملكة هذه الأيام مناسبة غالية على قلب كل مواطن ومقيم على أرضها في الذكرى الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.

لقد تحقق الكثير من الانجازات والتقدم في كافة المجالات، فمنذ أن تولى – يحفظه الله – الحكم في 3 ربيع الآخر 1436 ه وهو يدعم الكثير من البرامج والمشروعات التنموية من أجل تحقيق الرفاهية للمواطن والرقي للوطن.

وقد أصدر – يحفظه الله – العديد من القرارات الحكيمة التي أسهمت في الاصلاح الاقتصادي والتنموي والهيكلي للدولة والوصول بها تدريجيا إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة.

وكما عرف عنه – يحفظه الله – من حكمة وقيادة وبعد نظر فقد وجه بإطلاق (عاصفة الحزم) ضد الحوثيين في اليمن، وإعادة الشرعية. وتخصيص مليار ريال للشعب اليمني للأعمال الإغاثية والانسانية.

ومن الصعب فعلاً حصر ما قام به الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – من انجازات خلال العام الأول من توليه مقاليد الحكم. وسأذكر بإيجاز ما تم خلال هذا العام من انجازات كبيرة في خدمة وتطوير الحرمين الشريفين.

ففي الثاني عشر من شهر شعبان 1436ه قام الملك سلمان بزيارة تاريخية للحرم المكي الشريف حيث أدى ركعتي السنة داخل الكعبة المشرفة، وتشرف بغسل جدارها، وتفقد المرحلة الثالثة لمشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف، واطلع على المخططات التوضيحية لمراحل تنفيذ مشروع توسعة الحرم المكي وما تم انجازه، ودشن – يحفظه الله – خمسة مشروعات للمسجد الحرام، تشمل مبنى التوسعة والساحات والأنفاق ومبنى الخدمات والطريق الدائري الأول، كما ضغط زر تدشين مشروع توسعة المسجد الحرام المكون من ثلاثة ادوار على مسطح بناء تبلغ مساحته (320.000 متر مربع) يستوعب حوالي (300.000 مصل) إلى جانب تدشينه ساحات التوسعة لقرابة (33000 مصل) بالإضافة إلى أنفاق المشاة التي تضم خمسة أنفاق وذلك لنقل الحركة من الحرم الشريف إلى منطقتي جرول والحجون، وخصص أربعة منها لنقل ضيوف بيت الله الحرام، فيما خصص الخامس للطوارئ.

وشملت مشروعات التطوير مشروع مجمع الخدمات المركزية مثل محطات الكهرباء والمولدات الاحتياطية وتبريد المياه وتجميع النفايات والخزانات ومضخات مكافحة الحريق ومشروع الطريق الدائري الأول الذي يقع داخل المنطقة المركزية ويمتد بطول 4600 متر بثلاثة مسارات في كل اتجاه.

أما في المدينة المنورة فقد اطلع على العرض المتعلق بمشروعات توسعة الحرم النبوي الشريف والمنطقة المركزية، وشاهد المجسمات والمخططات الخاصة بمشروعات توسعة الحرم النبوي الشريف، ودرب السنة الذي يربط الحرم النبوي الشريف بمسجد قباء وتوسعة مسجد قباء، بالإضافة إلى مشروع دار الهجرة وما تشتمل عليه تلك المشروعات من شبكة للنقل وتفريغ الحشود. ورعى أيضا حفل تسليم جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، وجائزة الأمير نايف التقديرية ومسابقة الأمير نايف لحفظ الحديث النبوي الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة.

وفي اطار رعايته لتطوير المدينة المنورة افتتح – يحفظه الله – مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 8 ملايين مسافر سنويا ثم يرتفع في مرحلته الثانية إلى 18 مليون مسافر سنويا وفي المرحلة الثالثة سوف يستوعب أكثر من 40 مليون مسافر سنوياً.

اسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده وأن يحفظ وطننا ويديم الأمن والتقدم والازدهار على ارض الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية.



*نقلا عن "الرياض"