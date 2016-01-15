"سارقو" .. أول مسلسل سعودي هوليوودي أنتجه مبتعثون

نجح طلاب سعوديون مبتعثون لدراسة صناعة الأفلام بالولايات المتحدة الأميركية، في إنتاج أول مسلسل سعودي يتم تصويره كاملا في "هوليوود"، بحسب ما أكد منتج المسلسل، الطالب المبتعث محمد علوي في حديثه لـ "العربية.نت". إذ أشار إلى أن المسلسل الذي اتفق على تسميته بـ "سارقو" سيعرض قريبا على منصات الإعلام الجديد، متناولا الكثير من اللحظات الإنسانية للمبتعثين، وذلك بهدف خلق استنارة ووعي بقضايا مختلفة.

تبدأ أحداث المسلسل – بحسب علوي- عندما تقرر عصابة من كاليفورنيا في لحظة تمادٍ وإحساس بالقوة، اختطاف "أحمد" الطالب السعودي المبتعث في أميركا، بعد أن يتضح لهم أنه من عائلة ثرية، حيث يقومون بمراقبة تحركاته، ليقدموا لاحقاً على اقتحام شقته وخطفه، والاستيلاء على ما معه من أموال ومقتنيات، فضلاً عن التهديد بقتله إن لم تدفع أسرته المزيد، وذلك بأساليب تكشف عما في داخلهم من مشاعر عنصرية بغيضة تجاه العرب والأجانب عموما.

وفي حلقات المسلسل الذي يمتد لـ 12 حلقة، مدة كل منها 9 دقائق، تتكشف بعض التناقضات القائمة بالمجتمع الأميركي، ليتضح أن العنصرية ليست الصفة السائدة، بدليل تعاون الكثير من الأميركيين مع ذوي المخطوف. حيث يكشف مسلسل "سارقو" عبر المفجر الأساسي للحبكة، وهو المبتعث المخطوف، الكثير من الأقنعة التي تضعها الشخصيات على وجوهها، والتي يمنحها المسلسل فرصة للظهور، في محاكمة عادلة للمجتمع الأميركي.

رسائل توعية

وقال محمد علوي، إن مسلسل "سارقو" حاول أيضا إلقاء رسائل توعية مباشرة للطلاب السعوديين المبتعثين في أميركا، من خلال ضرورة استيعابهم لحالة الاختلاف السائدة في الثقافات والعادات، والابتعاد عن مظاهر التبذير والصرف الزائد في اقتناء الملابس والسيارات الثمينة، فواقع الطلاب في أميركا يختلف عن واقعهم في السعودية، وبالتالي لابد من أخذ الاحتياطات، حتى لا يكونوا هدفا للسرقة أو الابتزاز.

من جهته، قال أيمن خوجة كاتب السيناريو والمخرج إن مسلسل "سارقو" ينتمي إلى حركة "دارما الشباب" التي ظهرت أخيرا في السعودية عبر منصات الإعلام الجديد، حيث أنتج المسلسل بميزانية محدودة، وباستخدام ممثلين ليسوا من النجوم، حيث لم يكن الاختيار قائماً على أساس احترافية الممثل، بل على قدرته على إيجاد صلة بينه وبين الشخصية التي يقدمها، حيث يشعر أنه قد مر بتجربة مشابهة لما يعيشه في حياته، وبالتالي كان جميع أبطال المسلسل من الطلاب المبتعثين.

وقال خوجة إن تصوير المسلسل استغرق نحو 3 أسابيع، وتنقل في أماكن عدة بهوليوود، بالتعاون مع المنتجة الأميركية اليسون ولتر، فيما شارك في التمثيل والإنجاز كل من الطالب المعتز الجفري ومعن عبدالرحمن وطلحة عبدالرحمن، والذين ساهموا من خلال دراستهم لصناعة الأفلام ومعايشتهم لواقع المبتعثين، في إخراج مسلسل يعبر عن وعي لما يقومون به، لاسيما أن الأفكار تكون جيدة على الورق، أما في مسلسل فهي تحتاج إلى رؤية تستطيع تعميقها على مستوى الفكرة والمشاهد والحوارات عبر "رؤية" فلسفية، وهو ما نظن أننا اجتهدنا فيه، حتى خرج مسلسل "سارقو" إلى النور أخيراً، ليبدأ عرضة خلال الأسبوعين القادمين.



