التحلية: تأمين منطقة الانكسار بالخط المغذي للرياض

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أنه تم تأمين منطقة الانكسار في خط التغذية رقم (2) المغذي لمدينة الرياض، والذي وقع الجمعة بالقرب من مفرق الثمامة عند الكيلومتر 18، إذ باشرت أقسام التشغيل والصيانة والأمن الصناعي موقع الحادث، وجرى العمل في أعمال الإصلاح، وسيتم بدء الضح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح سلطان العتيبي، مدير عام العلاقات العامة والصناعية المتحدث الرسمي للمؤسسة، أن خط التغذية كان خارج الخدمة وقت الانكسار وفي وضع العزل الكامل لأعمال ترحيل خط التغذية لمترو الرياض والمجدولة بتاريخ 5-1-2016، أي أنه لا يوجد ربط بين موقع هذا الانكسار ومواقع مشاريع الترحيل الأخرى تسهيلاً لمشروع مترو الرياض.

وبين العتيبي أن هذا الخط هو ضمن عدة خطوط رئيسية تُغذي مدينة الرياض من مصدرين مستقلين هما محطات التحلية في الجبيل ومحطات التحلية في رأس الخير، ما يجعل مدينة الرياض بمأمن عن التأثر، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، يتابع أعمال فرق الصيانة أولا بأول، مؤكداً أن عليهم ضرورة إنجاز العمل وإعادة ضخ المياه في أسرع وقت.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والصناعية المتحدث الرسمي للمؤسسة أن التأثير على مدينة الرياض سيكون محدوداً، حيث إن التعويض سيكون عن طريق خط التغذية رقم (12) والمحطات الطرفية الأخرى التي تتغذى من محطات التحلية في رأس الخير.