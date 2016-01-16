الثلث.. والثلث كثير

من مرة لأخرى، وفي أوقات ليست متباعدة كثيرا، يعود إلى الواجهة الإعلامية ملف العمالة الأجنبية في المملكة من حيث عددها والأموال التي تحولها إلى بلدانها، وغالبا يكون سبب إثارة الموضوع لا يتعدى محاولة تصحيح معلومة هنا أو هناك تتعلق بهذين الجانبين، النسبة إلى السكان والأموال المحولة، ولا شيء أكثر من ذلك، كما حدث مؤخرا عندما تم الرد على منظمة دولية تطرقت لموضوع عدد العمالة الأجنبية لدينا.

نحن نرد لنصحح الأرقام والنسب فقط، فعندما يقال إن نسبة العمالة زادت عن ثلث السكان مثلا نرد بانفعال وثقة وسرعة بالنفي، ثم نؤكد أنها ما زالت في حدود الثلث ولم تزد عن ذلك. أي أن المسألة لا تزيد عن مجرد الحفاظ على هذه النسبة كقدر محتوم استمرأنا قبوله والتعايش معه كوضع طبيعي. وعندما يقال إن تحويلات الأجانب المليارية في ازدياد مخيف، لا نزيد على شيء سوى التأكيد على أن الزيادة بسيطة وغير مقلقة، كلها «كم مليار» لن تؤثر علينا.

هذه القضية الخطيرة بأبعادها السياسية والاقتصادية والديموغرافية تكون أخطر ما تكون في هذه المرحلة التي بدأ العالم يكتوي بنارها في أكثر من جانب. العمالة الأجنبية لدينا بشقيها النظامي وغير النظامي عندما تصل إلى ثلث السكان فذلك ما لا يقبله أي مجتمع يفكر ويدرك ويستشعر الأخطار الأمنية والاقتصادية والثقافية والفكرية بوجود هذا الوضع، وعندما نتأمل الأوضاع الاقتصادية الآن ونتحدث عن إصلاحات في اقتصادنا وتوليد الوظائف لشبابنا، فكيف يمكن لنا تحقيق ذلك والمزاحمون للمواطنين يبلغون ثلث عددهم، واقتصادنا ينزف مئات المليارات إلى الخارج بشكل مستمر.

المسألة لم تعد ترفا ولا خيارا يمكن تأجيله وعلينا أن نفكر في تحويل الوطن للمواطنين أولا.

*نقلا عن "عكاظ"