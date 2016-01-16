سلوك البعض في دول الغرب.. ماذا يعكس؟

أشعر بالحزن والإحباط كلما قرأت عما يصدر في أوروبا من بعض السياح أو المهاجرين العرب من أفعال مشينة وتصرفات خارجة عن القانون، وأحس بما يشعر به الأفراد الذين دخلوا تلك البلاد من سنين وعقود من أجل أن يبنوا لأنفسهم مستقبلا كريما بالتعليم أو العمل، وكونوا سمعة طيبة بعلمهم وسلوكهم وعلاقاتهم، ثم يأتي من يهدم جهودهم ويسيء إلى سمعتهم ويضر بمصالحهم بأفعال طائشة تنم عن تربية منحطة.

لطالما حاولنا تحسين صورتنا ودفع التهم الموجهة إلينا من بعض الأوساط في الغرب، ولكننا في النهاية لم ولن ننجح في تقديم صورة مشرِّفة عن أنفسنا ما لم تكن تلك الصورة صحيحة، تعكس حقيقة أفكارنا وأخلاقنا وسلوكياتنا، لأن المسألة ببساطة أنه إذا أردنا أن يصدقنا الآخر ويثق بما نقوله وندعيه فعلينا أن نقدم له ما يثبت صدقنا، فلا قيمة للأقوال والشعارات ما لم تثبتها الأفعال.

من يقرأ ما يكتب في المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من آراء حول ما يرتكبه بعض المهاجرين واللاجئين من تعديات على القانون وما يتخذ من إجراءات ضدهم آخرها ما جرى في إحدى المدن الألمانية ليلة رأس السنة يجد أن الكثير من المعلقين العرب سواء من سكان أوروبا أو خارجها يدينون هذه الأفعال ويظهرون غضبهم من استغلال حقوق الفرد والحرية المتاحة في ارتكاب الجرائم والتعدي على الآخرين بدل احترام قوانين البلاد التى فتحت أبوابها لهم، وبالمقابل هناك من يتحامل على السلطات ويصف تلك الإجراءات بأنها تعبر عن سياسة عنصرية ويشكك بالدوافع والأهداف.

المشكلة أن من ينتقد الإجراءات التي تتخذ مع منتهكي القوانين في أوروبا ينظر إليها على أنها عنصرية وتحامل على المسلمين ومحاولات هدفها تضييق الخناق على المهاجرين واللاجئين وهذاجهل بقوانين الهجرة التي اتفقت ووقعت عليها الدول الأوروبية، فالقانون هناك هو الحكم مهما كانت المشاعر والدوافع، والقوانين كما يقال لا تمنع ما يجول في أعماق البشر من مشاعر، ولكنها تمنع تجسيد تلك المشاعر أفعالا في الواقع وتعاقب من يرتكبها.

السلوك المنفلت من بعض المسلمين في الغرب يعكس ضعف المنظومة التربوية والتعليمية في معظم البلاد العربية رغم التشدق بالدين والأخلاق، ويظهر بعض طالبي الهجرة أنهم لم يأتوا إلى أوروبا من أجل العمل الشريف، وهو ما يدفع الآن البلاد الغربية لأن تعيد النظر في قوانينها التي استغلت، وكم سمعنا عن وسائل الكذب والاحتيال التي مارسها كثير من العرب من أجل الحصول على حق الهجرة أو التجنس ما جعل بعض الدول تتشدد في منح جنسياتها لطالبي الهجرة، كما أنها دفعت بعض الجهات المتطرفة المناهضة للهجرة إلى الاحتجاج ورفع شعارات عنصرية، ما يتسبب في ظلم مستحقيها.

*نقلا عن الرياض

