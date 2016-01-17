أخت مفقود الجبيل لـ"العربية.نت": أخي قُتِل بعد تقييده

عثرت شرطة الشرقية على مفقود الجبيل (شرق السعودية) "مقتولا" في منطقة رأس الخير البحرية بعد أسبوع من اختفائه من أمام منزله.

العنود أخت المتوفى كشفت تفاصيل دقيقة لـ"العربية.نت" حول الجريمة، مؤكدةً أن شهادة وفاة أخيها لم يتم استلامها حتى الآن رغم دفنه قبل يومين. وأضافت أنه كان بحالة معتادة قبل وفاته لكنه اختفى أربعة أيام متتالية حتى تم العثور عليه مقتولا. وبيّنت العنود أن جثته كان واضحا عليها آثار إطلاق النار عن قرب وتقييد يدي أخيها وحرق بالدخان.

وأضافت: "كانت هناك محادثات بينه وبين أمي تبين طيبة قلبه وعدم معاداته للناس، فهو رجل بسيط مصاب بالصرع ويعمل سيكيورتي في إحدى شركات السيارات". وتمنت العنود في ختام حديثها من الجهات الأمنية العثور على المتسبب في حرق قلب عائلتها.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد تلقت بلاغاً من ممثل لإحدى الشركات العاملة بالمحافظة عن عثوره على شخص متوفى بالقرب من إحدى الطرق شمال المنطقة الصناعية بالجبيل. وعلى الفور تحركت الجهات المختصة، وبعد وصولها تبين أن الجثة تعود لشاب بلغت أسرته عن اختفائه.

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى لاستكمال الفحوص الطبية وتحديد أسباب الوفاة، فيما تولت الجهات المختصة تحقيقاتها للقبض على الجاني.