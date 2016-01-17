القبض على مصوري مشهد تمثيل نحر طفل والغسيل بدمه

بالإشارة للمقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتضمن قيام أحد الأشخاص بالتظاهر بنحر ابنه وتقديم مادة سائلة تشبه الدم لضيوفه لغسل أيديهم إمعاناً في إكرامهم "على حد زعمه"، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض "فواز الميمان، أنه صدرت التوجيهات لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بالعمل على تحديد هويتهم وسرعة ضبطهم.

وجرى اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن تحديد هوية الأشخاص الذين لهم علاقه بالمقطع (أعمارهم جميعاً بين العقد الثاني والثالث)، وتم ضبطهم وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق.

من جانبها، حذرت شرطة منطقة الرياض من مغبة هذه التصرفات العبثية غير المسؤولة التي تعكس صورة سيئة عن المجتمع الذي هو براء من هذه الأفعال المشينة ويرفضها بجميع صورها.

