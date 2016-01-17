فريق سعودي بولندي يكتشف مستوطنة أثرية في تبوك

كشف فريق علمي سعودي بولندي مشترك عن آثار مستوطنة أثرية تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وذلك في موقع "عينونة" الأثري بمنطقة تبوك (شمال غربي السعودية)، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتحتوي آثار المنطقة المكتشفة على بقايا جدران ممتدة تحت الطبقة الأرضية الحالية، مما يشير إلى وجود مراحل سكنية سابقة في الموقع. وتحتوي أيضاً على عدد من المعثورات الفخارية المتنوعة والمطاحن والمدقات وأنواع من المعادن وعدد من الأصداف البحرية المتنوعة، فضلاً عن العثور على بقايا مجموعة من الأفران داخل الغرف وبقايا صهر لخامات معدنية مختلفة.

ونقبت البعثة المشتركة (السعودية- البولندية) عن الوحدات المعمارية المتبقية في المنطقة التجارية بعينونة، التي تُعد من أضخم المباني المعمارية الموجودة في المنطقة الأثرية. كما أجري الرفع المعماري وإعداد خرائط طبوغرافية وثلاثية الأبعاد للمستوطنة السكنية الواقعة على قمة جبل الصفراء شرق موقع عينونة، كذلك الكشف عن التقسيمات الداخلية للمباني وأبرز عناصرها المعمارية والوظيفية، حيث تمكنت البعثة من الكشف عن التسلسل الطبقي للموقع وتوضيح مراحل الاستيطان فيه، إلى جانب القيام بدراسة المواد الأثرية المكتشفة وإعداد سجل للقطع المستخرجة من أعمال التنقيب.

وتمثلت عمليات التنقيب في الكشف عن التفاصيل المعمارية لواجهات الغرف الشمالية من المباني المطلة على الساحة المتوسطة بالموقع، إلى جانب الكشف عن المخطط الداخلي ومساحات الغرف لمنطقة السوق الرئيسي في المستوطنة.

ويضم موقع "عينونة" عدة مواقع أثرية يعود بعضها للفترة النبطية الرومانية، وبعضها لفترات إسلامية متعاقبة. ويحتوي الموقع على مجموعة من الوحدات المعمارية تتركز على أرض واسعة مرتفعة عن بطن الوادي، تطل على بقايا لتلال أثرية ومزارع، ومجرى لعين تعرف في المصادر الإسلامية بـ"عيون القصب". ومن أكثر المجموعات وضوحاً بموقع عينونة، وحدة معمارية ضخمة أطلق عليها "السوق"، وهي المنطقة التي شملها عمل التنقيب الأثري للموسمين الأول والثاني، حيث تحتوي هذه المنطقة على صفين من الغرف المربعة على طول امتداد المبنى من الشرق إلى الغرب في الجهتين الشمالية والجنوبية من المبنى، تتخللها عدد من المساحات، بالإضافة إلى وجود برج مراقبة في وسط الموقع يبلغ ارتفاعه 14 متراً، فضلاً عن مجموعة من المقابر الواقعة عند سفح الجبل.

كما تحتوي عينونة على مستوطنة سكنية واقعة على قمة جبل الصفراء على ارتفاع 60 متراً تقريبا، بها عدد من المباني السكنية المتراصة، فيما تُعد عينونة من أكبر الموانئ النبطية التجارية على ساحل البحر الأحمر، حيث يعود تاريخ الميناء إلى القرن الرابع قبل الميلاد ويمتد إلى القرن الثاني الميلادي.

وكان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، قد استقبل بمكتبه بالإمارة الفريق السعودي البولندي المشترك ضمن وفد الفرق العلمية والعالمية، السعودية والألمانية والنمساوية واليابانية التي تعمل في منطقة تبوك، حيث أكد على أهمية تقديم التسهيلات كافة لإنجاح أعمال هذه الفرق من قبل كل الجهات ذات العلاقة بالمنطقة، مشيراً إلى أن الآثار أصبحت من اهتمامات العالم أجمع.