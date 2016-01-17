"مسك" تمكن الشباب من تطوير الصحة عبر مبادرة نور

انطلقت في 10 يناير الحالي #مبادرة_نور الصحية، وهي مبادرة مدعومة من مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية".

وتهدف المؤسسة لتمكين الشباب في مختلف المجالات مثل الإعلام والثقافة والتعليم.

أما مبادرة نور الصحية فتهدف لرفع مستوى الوعي الصحي تجاه الصحة العامة والأمراض وعلاجها والوقاية منها واحتياجات المرضى وتمكينهم للوصول إلى الاعتدال النفسي والاجتماعي والجسدي عن طريق فريق مكون من طلاب وطالبات التخصصات الصحية وبعض الرموز الاجتماعية.

أحد أهم أهداف هذه المبادرة هو البدء بالخطوة الأولى في حل كل مشكلة صحية تواجه الشباب، ليس فقط نشر المعلومات الصحية والاكتفاء بالتفرّج بشكل كبير، والذي أصبح أسلوباً مستهلكاً.

ولتفاصيل أكثر عن هذه المبادرة، يمكن زيارة موقع المبادرة عبر http://noor-health.org/ أو عبر حسابات المبادرة في "تويتر" و"سناب تشات" و"انستغرام" عبر الحساب @noor_health .