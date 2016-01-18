أسئلة وكثير من الريبة

لا أعرف كيف يمكن لهيئة مكافحة الفساد أن تسهم في الحد من تكاثر من يستولون على الأراضي الحكومية وردع من يضعون أيديهم على مساحات بمئات الآلاف من الأمتار ما دام النظام لا ينص على أي عقوبة يمكن لها أن تردع أمثال هؤلاء، ولست أعرف كيف يكون هناك تعاون بين الهيئة والقضاء لمواجهة هذا الضرب من الفساد ما دام كل ما يمكن أن يواجه به هؤلاء الذين وضعوا أيديهم على الأراضي الحكومية هو أن تتم إزالة ما أحدثوه في الموقع من شبك يتم طيه أو جدار يتم هدمه وبعدها «يا دار ما دخلك شر».

وحين يتحدث رئيس هيئة مكافحة الفساد في حوار «عكاظ» معه عن (تعاون مع وزارة العدل والقضاء بصفة عامة ونحن شركاء، ونعمل على تفعيل مزيد من الرقابة في هذا السياق. وحاليا هناك عمل مشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة العدل يقوم بالتعاون والتنسيق في سبيل ضبط مثل هذه القضايا والحد منها)، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن أن يتدخل القضاء إذا كانت قضايا التعدي تنتهي عند إزالة التعديات، أما ما يبلغ المحاكم فهو قضايا تتراوح بين تنازع الملكية أو مكابرة من تعدى، فلا يعترف بما قام به أو تظلمه من إزالة ما هو مالك له، وهي قضايا محدودة لا يمكن لها أن تمثل ظاهرة الاستيلاء على أراضي الدولة.

أما الحديث عن المراقبة فلست أعتقد أن لدى الهيئة ما لدى البلديات من جهاز مخصص للمراقبة وليس لديها من الصلاحيات ما لدى البلديات كذلك، وإذا كان ثمة دور لهيئة مكافحة الفساد في هذا المجال فينبغي أن يكون في مساءلة الأمانات والبلديات عن غضها الطرف عن تعديات على الأراضي الحكومية تتم جهارا نهارا وتغض عنها البلديات طرفها لأمور تطرح كثيرا من الأسئلة وتثير كثيرا من الريبة.

وأخيرا، ماذا بإمكان هيئة الفساد أن تفعل إذا كان القرار الأخير أجاز تمكين من يضع اليد على الأراضي الحكومية من استثمارها!.

نقلاً عن "عكاظ"