السفير السعودي في بغداد يقدم أوراق اعتماده لرئيس العراق

استقبل رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم، الاثنين، سفير خادم الحرمين الشريفين في بغداد، الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان.

وجرى خلال الاستقبال تقديم أوراق اعتماد السفير ثامر السبهان للرئيس العراقي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين في بغداد، وذلك بعد انقطاع دام ربع قرن.

ونقل السفير السبهان تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس العراقي وتمنياته للشعب العراقي بالأمن والاستقرار والرخاء.

كما نقل تحيات ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك تحيات وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير.

وناقش الجانبان مستقبل العلاقات بين البلدين وسبل تمتينها في جميع المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين، وينعكس على أمن واستقرار المنطقة.

وتطرق الرئيس العراقي لأهمية العلاقات مع المملكة، لما لها من أهمية سياسية واقتصادية ودينية، وأكد حرص العراق على هذه العلاقات.

من جهته، أكد السفير السبهان للرئيس العراقي حرص المملكة على علاقاتها بالعراق وشعبه، وحرصها كذلك على وحدة وأمن واستقرار العراق.

وأضاف أن المملكة تحترم سيادة العراق، وهي تحمل الخير للعراق والعراقيين، وتتوقع من العراقيين أن يضعوا أيديهم بيديها للنهوض بالعراق وعودته لوضعه الطبيعي بما يحقق له الأمن والاستقرار، ولشعبه الرخاء والتنمية.

وحضر الاستقبال من الجانب العراقي، نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والدكتور نزار الخير الله وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية، ومن الجانب السعودي الدكتور يحيى شراحيلي نائب سفير المملكة لدى العراق.