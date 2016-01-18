القبض على متورط في إطلاق نار على دورية أمنية في القطيف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، القبض على المتهم بإشعال النار في أحد المباني الحكومية وإطلاق النار على دورية أمنية في القطيف، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه "وبالإشارة إلى المحاولة الإرهابية لإشعال النار في أحد المباني الحكومية بمحافظة القطيف باستخدام قنابل مولوتوف وذلك في يوم السبت الموافق 29 / 3 / 1437هـ ، فقد تم بتوفيق الله القبض على أحد المتورطين في هذا الاعتداء الآثم، وتقتضي المصلحة عدم الإفصاح عن هويته في الوقت الحاضر، حيث أقر باشتراكه مع أحد الموقوفين وآخرين في إلقاء قنابل المولوتوف على المبنى بقصد إشعال النار فيه، وكذلك مشاركته في جرائم إطلاق نار على دوريات أمن، وإحراق حافلة مخصصة لنقل موظفي وعمال إحدى الشركات إلى بلدات وأحياء محافظة القطيف بتاريخ 25 / 3 / 1437هـ ، بالإضافة إلى سرقة أموال من جهاز صرف آلي".

وشددت وزارة الداخلية على أن "الجهات الأمنية لن تتوانى في ملاحقة المطلوبين والمفسدين في الأرض والقبض عليهم لنيل جزائهم العادل" ودعت "من سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم لأقرب جهة أمنية"، كما حذرت "كل من يؤويهم أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساندة بوضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك".