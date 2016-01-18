الملك سلمان يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس المكسيكي

بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس المكسيكي، أنريكي بينيا نييتو، في الرياض، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحة الدولية.

وعقب جلسة المباحثات، جرى توقيع تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرنامج تعاون فني بين المملكة والمكسيك، حيث تم توقيع اتفاقية للتعاون الأمني في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود في الدولتين، ومذكرة تفاهم في قطاع الطاقة بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية والمصرف الوطني المكسيكي للتجارة الخارجية، إلى جانب اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.