جمرك جسر الملك فهد يحبط محاولة تهريب 415 زجاجة خمر

شهد جمرك جسر الملك فهد محاولتين لتهريب كمية من الخمور بلغ عددها 415 زجاجة مخبأة بأماكن متفرقة في المركبة، إضافة إلى 83 لتراً خبئت بداخل خزان وقود.

وأوضح مدير عام جمرك جسر الملك فهد، ضيف الله العتيبي، أنه تم ضبط تلك الكمية من الخمور في عمليتين منفصلتين، ففي الأولى قدمت مركبة إلى الجمرك وبإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من الخمور بلغ عددها 415 زجاجة خبئت بأماكن متفرقة معدة خصيصاً للتهريب بطرق فنية في أجزاء المركبة الداخلية والخارجية.

وفي العملية الثانية بين العتيبي أنه عند قدوم المركبة وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من الخمور بلغ وزنها كمادة سائلة 83 لتراً مخبأة بداخل خزان الوقود الاحتياطي.

وشدد مدير عام جمرك جسر الملك فهد على يقظة رجال الجمارك في المنافذ الجمركية كافة، وسعيهم الحثيث في إحكام الرقابة الجمركية وبذل الجهود الكبيرة.