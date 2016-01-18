خفض مخصص "الجوال" إلى 400 ريال لأعضاء الشورى

وافق رئيس مجلس الشورى على توصية عليا صدرت مؤخراً بتخفيض المخصص الشهري المقطوع للأعضاء البالغ 1000 ريال مقابل "الجوال"، المصروف نقداً إلى 400 ريال.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر قولها إن هذا المبلغ المخصص للجوال المقدر بـ400 ريال يفي بالاشتراك في إحدى الباقات المفوترة دون تحويل أرقام الجوالات إلى أرقام رسمية، إذ يشمل جهازاً ومكالمات مجانية، فضلاً عن "إنترنت مفتوح".

كما كشفت المصادر أن الأمانة العامة لمجلس الشورى طلبت من الأعضاء اختيار صحيفة واحدة وفق استمارات وزعت على أعضاء المجلس، مرجعة ذلك إلى قرارها المتعلق بتخفيض جميع اشتراكات المجلس في الصحف والمجلات.