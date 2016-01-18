سلمان.. مؤسس دولة الغد

ما يميز الملك سلمان عن غيره من القادة الجدد في العالم، إضافة إلى الكاريزما النافذة في شخصيته، وهذه الصفة مطلوبة في شخص أي قائد فذ، هو جاهزيته للحكم.

هذا الرجل أمضى معظم سنوات حياته، أكثر من 60 عاماً، وهو مسؤول يستشعر هموم المواطنين، ويتحسس حاجاتهم في إمارة الرياض التي تضم عدداً من المحافظات. الحقيقة كان الرجل يراقب منطقة بحجم دولة، وأقصد المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض، إضافة إلى ذلك كان قريباً لجميع الملوك السابقين، ليس فقط بحكم منصبه، ولكن بسبب حنكته وحكمته وثقة الآخرين به. لهذا السبب كان الملك سلمان يحضى بالثقة الكافية لإدارة جميع القضايا المتعلقة بالأسرة الحاكمة إضافة لعمله، وكان يوجد إدارة خاصة لهذا الغرض داخل مبنى الإمارة، الشامخ في قلب الرياض.

من هنا، ومن يعرف الملك سلمان لم يتفاجأ بقراراته السريعة بمجرد توليه عرش البلاد، بإعادة هيكلة صناعة القرارات في الدولة، وأقصد بذلك إلغاء عدد من المجالس المتنوعة، واستبدالها بمجلسين فقط بصلاحيات واسعة. هذا لا يجب أن يفهم كقصور في من سبق الملك، لكن الظروف المحيطة فرضت أجندتها. تلا هذه القرارات حسم نقطة الانتقال من أبناء الملك عبدالعزيز إلى الأحفاد، بإدخال الأمير محمد بن نايف في سلسلة الحكم.

الملك سلمان كرّس هذا الانتقال بتعيينه لنجله الأمير محمد في منصب ولي ولي العهد، بعد قرار الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالاستقالة، وتقدم الأمير محمد بن نايف لولاية عهد البلاد. وجود المحمدين بهذا القرب من شخصية قيادية كشخصية الملك هو الذي يعكس ارتفاع وتيرة الحيوية والنشاط في أروقة الدولة، والعمل نحو بناء دولة الغد عبر بوابة ما يسمى ببرنامج التحول الوطني الواعد.

وشاءت الظروف أن يستقبل الملك سلمان عهده بتوسع التمرد الحوثي في اليمن، وربما استغلالهم لظروف الملك عبدالله الصحية آنذاك. فقد دخلوا صنعاء وتحول الموضوع اليمني إلى نوع من الاحتلال عند النظر إلى الطرف الأجنبي الداعم لهذا التمرد. بعد أن بلغت الأمور هذا الحد من التهور والجنون كان لا بد من اتخاذ مواقف جديدة. لم يتردد الملك وأطلق «عاصفة الحزم» بعد تشكيل أول تحالف عربي من نوعه. قادت المملكة هذا التحالف وانطلقت الغارات وأصيب البعض بهول القرار وسرعته وأخرست كل الأفواه.

داخلياً، برز التحدي الآخر وهو تدهور أسعار النفط الذي يشكل دخله ٩٠ في المئة من موارد الدولة. ها نحن اليوم نبدأ في تطبيق التعديلات الضرورية التي من شأنها الإقلال تدريجياً من ذلك، والبدء بتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق.

أمنياً، يستمر تصدي الدولة بقوة لمواجهة الإرهاب، واستمرت الأجهزة الأمنية بمطاردة ومحاصرة الخونة من أبناء الوطن ممن آثروا الانضمام إلى الجماعات الإرهابية وفجّروا في مساجد المسلمين.

ليس ذلك وحسب، بل بادر بالتصديق على الأحكام الشرعية وتم تنفيذ الحدود من دون الالتفات إلى زعيق البعض في إيران ومن يعتاش على صدقاتها. ومع تلقي هؤلاء للصدمات المتتالية لجأوا إلى ما يجيدونه وهو التعدي على ضيوفهم من البعثات الدبلوماسية. ظنوا بأن ذلك سيخيفنا ويدفعنا للتوسل فتفاجأوا بقطع العلاقات الدبلوماسية وما تبعها من ردود أفعال دول أخرى.

على أن الحديث حول التحديات وفي المملكة تحديداً لأسباب متعددة، يشير إلى تفوقها داخلياً عن خارجياً. نقل المملكة ومجتمعها إلى العيش في ظل الاقتصاد المنتج عوضاً عن الريعي يتطلب الكثير والكثير.

هذا ما نحذر منه مرة تلو الأخرى ونتمنى أن تكون رؤية صناع القرار مستعدة جيداً لمثل هذه التحديات. هناك المحبطون، وهناك المتملقون والفاسدون والمتمشيخون، وتجار بشتى أنواع التجارة بما في ذلك تجارة الدين وبيع الخرافات.

نقل المجتمع من مستوى معين من الوعي إلى مستوى آخر سيلغي أو يهمش الكثير من هؤلاء، ومن هنا فهم سيقاومون بكل ما يملكون من قوة.

الملك سلمان المعروف بحزمه وتصميمه هو خير من يدفع لمثل هذا الانتقال من دون أن يتثاءب أو يتردد. نتمنى ذلك لأن الوقت والظروف الأخرى لا تسمح لنا بضياع المزيد من الفرص، التي ربما تجاهلناها في الماضي بسبب مفعول المخدر، وأقصد بذلك الارتفاع التاريخي لسعر برميل النفط.

ما تحقق في سنة واحدة سواءً بأفعال على الأرض، عسكرياً وسياسة خارجية، أم ما يتم التخطيط له يثير الإعجاب. ولو نعيد الزمن إلى الوراء ونضع كل ذلك على ورق ونراهن عن إمكان فعل ذلك في سنة واحدة لما راهن على ذلك أحد.

الحقيقة التي أعرفها شخصياً، أن العمل في أروقة الدولة، وخصوصاً في المجلسين المذكورين، وخلال العام الماضي كان يوازي عمل سنوات في أفضل الأحوال.

أعرف رجالاً ونساءً يصلون الليل بالنهار بعيداً عن بيوتهم وعن أولادهم، في سبيل وضع بعض هذه الخطط ومناقشتها في سباق محموم مع الوقت. المملكة في الواقع تمر بمرحلة تأسيس جديدة، ستنقلها إلى مصاف الدول الكبرى في تنوع اقتصادها، وبناء مؤسساتها، وتقنين أنظمتها العدلية، والمدنية ومرونتها، وتطوير أجهزتها الرقابية.

الملك سلمان - وبحول الله - سيوثق له التاريخ كل ذلك، وسيتم تصنيفه بأنه الباني والمؤسس لهذه المرحلة البالغة الأهمية من تاريخ المملكة، بعد إنجاز المؤسس، وتعاقب أبنائه - رحم الله الجميع - على مدى العقود الستة الماضية.

*نقلاً عن صحيفة "الحياة"