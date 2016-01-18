فابيوس للعربية: نراقب التزام إيران تنفيذ الاتفاق الدولي

أشاد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، بالعلاقات بين الرياض وباريس، مشيراً إلى أنه سيزور المملكة اليوم لبحث تطورات المنطقة والتحضير لعقد الجلسة الاقتصادية المشتركة.

وقال فابيوس: "نحن تربطنا بالسعودية علاقة اقتصادية جيدة. ومن المقرر أن نعقد في مارس المقبل جلسة تجمع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وبما أنني المسؤول على هذه اللجنة فأنا من سيحضر هذا اللقاء. لكن في الجانب الآخر علاقتنا السياسية جيدة أيضاً مع المملكة العربية السعودية، وسيكون لي الشرف للقاء الملك سلمان وبعض الشخصيات النافذة. كما سيكون لدينا الكثير من الملفات للتباحث حولها بما أنه لا يخفى عليكم الوضع في المنطقة".

من جهة أخرى، أكد فابيوس، في لقاء مع "العربية"، أن فرنسا كانت وما زالت واضحة فيما يخص المتابعة المستمرة لخطوات إيران التي يجب أن تظهر التزامها الكامل والمستمر لتنفيذ بنود الاتفاق رغم رفع العقوبات عنها.

وقال إنه "خلال كل هذا الوقت من المحادثات مع إيران موقف فرنسا كان صارماً وبناء. لقد وقعنا اتفاقية الـ14 من يوليو 2015 وفي هذا الاتفاق كما تعلمون هناك بنود عدة كان يجب على إيران الالتزام بها حتى يتم رفع العقوبات".

كما أشار الوزير الفرنسي إلى أن "التحقق من هذا الالتزام كان من مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت بعد معاينتها لبعض المنشآت الإيرانية أن طهران ملتزمة ببنود الاتفاقية وأنه حان الوقت لرفع العقوبات".

وأضاف: "أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلمي أحسن بكثير من الذهاب إلى الحرب، لكن فرنسا كانت ولا تزال واضحة فيما يخص المتابعة المستمرة لخطوات إيران التي يجب أن تظهر التزامها الكامل والمستمر لتنفيذ بنود الاتفاق".