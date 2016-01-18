مواطن يكتب "راية التوحيد" على رأس جبل قبل 27 عاما

قام أحد مواطني محافظة تنومة -جنوب السعودية- بكتابة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" على جبل شاهق يدعى "منعا"، وذلك قبل 27 عاما.

"راية التوحيد" كما باتت تعرف، تطل على المحافظة، وأصبحت أحد معالمها المعروفة، حيث يشاهدها كل من زار المحافظة للتنزه أو العمل.

كما أنها أصبحت مقصدا للسياح والمهتمين، أما كاتب هذه الكلمات الذي حافظ عليها، عبر التجديد والاهتمام لأكثر من عقدين فقد امتنع من الظهور عبر وسائل الإعلام المحلية، وفضل أن يقدم ذلك العمل خالصا لوجه الله.

كاميرا "العربية.نت" رصدت لقطات خاصة لـ"راية التوحيد".