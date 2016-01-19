الداخلية العراقية: لن نسلم السعوديين المدانين بالإرهاب

قال إبراهيم العبادي، مدير العلاقات والإعلام وسكرتير وزير الداخلية العراقية لـ"العربية.نت"، إن الاتفاق الموقع بين كل من السعودية – العراق يقتصر على تبادل السجناء السعوديين بقضايا جنائية ومالية، ولا تشمل المدانين بقضايا الإرهاب دون أن يحدد موعدا زمنيا لتطبيق الاتفاقية.

وأكد العبادي أن السجناء السعوديين ممن حكم عليهم وأدينوا بجرائم ترتبط بالإرهاب: "لن يكونوا مشمولين بالاتفاق الموقع بين البلدين"، لافتا إلى أن التفاهمات الموجودة بين السعودية - العراق يمكن أن تفعل من جديد، إضافة إلى إقامة اتفاقيات جديدة تخدم العلاقات بين البلدين.

وأشار سكرتير وزير الداخلية العراقية إلى أن وجود السفير السعودي ومباشرة مهامه في العاصمة العراقية بغداد سيساهم في حل وبحث بعض الملفات والقضايا العالقة.

وكانت السفارة السعودية في بغداد قد افتتحت أبوابها في مطلع العام الجاري، بحسب ما أعلن عنه سابقا ثامر السبهان سفير السعودية لدى العراق، وبدء مباشرة أعمالها والعمل على إنهاء الترتيبات اللازمة لافتتاح القنصلية السعودية في أربيل.

وبحسب تصريحات ثامر السبهان، السفير السعودي، لوسائل إعلام محلية شدد خلالها على أهمية الانتهاء من ملف المعتقلين السعوديين في العراق، للبدء في صفحة جديدة للتقارب بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كاشفاً أن إحصاء وزارة العدل العراقية يبين أن عدد المعتقلين السعوديين يتراوح بين 69 و75 معتقلاً.

وقال: "هذه الأرقام المتوفرة لدى السفارة حاليا، وبعضهم معتقل منذ عام 2003، والبعض الآخر تم توقيفه خلال الأسابيع القليلة الماضية"، مبينا أنه بعد افتتاح السفارة سيتولى القسم القنصلي مسؤولية الدفاع عن المعتقلين السعوديين من خلال مكاتب محاماة سيتم اختيار أفضلها للدفاع عنهم.